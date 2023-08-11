Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak: “5 binin üzerinde yabancı öğrencinin Bingöl Üniversitesi’ne müracaatı var”

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Şimdiye kadar 600 civarında yabancı öğrencimiz vardı 30 farklı ülkeden. Şu anda 5 binin üzerinde yabancı öğrencinin Bingöl Üniversitesi’ne müracaatı var 80 farklı ülkeden” dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Şimdiye kadar 600 civarında yabancı öğrencimiz vardı 30 farklı ülkeden. Şu anda 5 binin üzerinde yabancı öğrencinin Bingöl Üniversitesi’ne müracaatı var 80 farklı ülkeden” dedi.Ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitenin çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Öğrenci sayısının 18 bini aştığını belirten Çapak, “Üniversitemiz hamdolsun gün geçtikçe çok daha nitelikli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hem fiziki anlamda belirli noktalara ulaştı hem de kalite anlamında belirli noktalara ulaştı. Öğrenci sayımız 18 bin 500’leri buluyor diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu yıl 5 binin üzerinde kontenjanımız var, sıfırdan gelecek bu kadar öğrencimiz var. İlk defa 12 programa öğrenci alıyoruz. Fizik tedavi fakültesi ilk defa öğrenci almış olacak. Ziraat fakültesinin bazı programları, mühendisliğin bazı bölümü, ön lisans programlarından bazıları sıfırdan öğrenci alacak. Bunlar da üniversitemizin kazançları diye düşünüyoruz” dedi.“Tıp fakültesi girişimleri sürüyor”Tıp fakültesi kurulması için çabalarının devam ettiğini vurgulayan Çapak, “İnşallah önümüzdeki zamanlarda Bingöl’de bir tıp fakültesi veya tıp fakültesi bağlamında araştırma hastanesi görmüş olacağız. Biz bunu ümit ediyoruz, bunun çabası içindeyiz. Çünkü Bingöl’de sağlık sorunlarına çare bulmak gerekir, uzman doktorları tutmanın yolunu bulmak gerekir. Böyle bir ihtiyaç da Bingöl için var diye düşünüyoruz. Diş hastanesinden bahsediyorduk daha önceden. Diş hastanemiz yükselmeye başladı. Temennimiz önümüzdeki yaza kadar bunun bitmesi, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hastanemizin açılması ve fakültemizin buraya taşınması için yoğun bir çalışma temposu var” diye konuştu.80 farklı ülkeden 5 binin üzerinde yabancı öğrencinin Bingöl Üniversitesi’ne müracaat ettiğini kaydeden Çapak, “Yabancı öğrencilerimiz var. Şimdiye kadar 600 civarında yabancı öğrencimiz vardı 30 farklı ülkeden. Şu anda 5 binin üzerinde yabancı öğrencinin Bingöl Üniversitesi’ne müracaatı var 80 farklı ülkeden. Tabii bunlardan gelenler olur, gelmeyen olur ama biz her halükarda yabancı öğrencimizin sayısının artacağını ve hedefimizin de var olan Türkiye’den öğrencilerimizin yüzde 10’u kadar olmasını ifade etmek istiyorum. En azından bin 500 civarında yabancı öğrencimiz olsun arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.