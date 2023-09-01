Bingöl İl Özel İdaresi, kırsal alandaki çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl İl Özel İdaresi kırsal yerleşim alanlarındaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bingöl İl Özel İdaresi kırsal yerleşim alanlarındaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Geçtiğimiz yıllarda yatırımlarla adından söz ettiren Bingöl İl Özel İdaresi, bu yıl da çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, 114 kırsal yerleşim alanında bakım, onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Üçgül, yaptığı açıklamada, “114 kırsal yerleşim alanında 24 adet Güneş Enerji Santrali (GES), 46 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı, 15 adet sondaj çalışması, 15 adet İçme suyu deposu, 5 yerleşim yerinde tarımsal sulama, 12 yerleşim yerinde bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun” dedi.