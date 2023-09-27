Bingöl Genç karayolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl Genç karayolu 9’uncu kilometrede iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Bingöl Genç karayolu 9’uncu kilometrede iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre Bingöl Genç karayolu 9’uncu kilometrede sürücüleri öğrenilemeyen 19 SU 959 plakalı araç ile 01 FL 333 plakalı araç çarpıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri araçlarda bulunan şahısları çıkardı. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.Yaralılar ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.