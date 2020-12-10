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Giriş Tarihi : 10-12-2020 13:49   Güncelleme : 10-12-2020 13:49

Bingöl -Elazığ karayolunda sis etkili oluyor  

Bingöl-Elazığ karayolunda sis etkili olurken  görüş mesafesi  ye yer 10 metreye kadar düştü.  

Bingöl -Elazığ karayolunda sis etkili oluyor  

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bingöl- Elazığ karayolunda etkili oluyor. Bingöl-Elazığ’ın Karakoçan  ilçesi arsasında 20’inci kilometre Kuruçay mevkiinde  etkili olan sis görüş mesafesini  ye yer 10 metreye kadar düşürdü. Dün kar yağan kentte sis ayrıca ormanlık alanlarda görsel şölen sunuyor. Meteoroloji de sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı uyardı.

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