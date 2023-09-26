Bingöl Belediyesinin asfaltlama çalışması devam ediyor

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın kente kazandırdığı asfalt plenti yatırımıyla başlayan BSK asfalt seferberliği devam ediyor. Mahallelerdeki çalışmaları hızlandıran ekipler, kilitli parke taşlarını söküp yolları kaliteli asfalt ile buluşturuyor.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın kente kazandırdığı asfalt plenti yatırımıyla başlayan BSK asfalt seferberliği devam ediyor. Mahallelerdeki çalışmaları hızlandıran ekipler, kilitli parke taşlarını söküp yolları kaliteli asfalt ile buluşturuyor.Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın vizyon projeleri arasında yer alan asfalt plenti projesinin tamamlanmasıyla startı verilen BSK asfalt çalışmaları devam ediyor. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip plentten çıkan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt, program dahilindeki mahallerde yollara seriliyor.Yollar bir bir yenileniyorBingöl’ün iki yakasını birleştiren Abdullah Bazencir Köprüsünden start verilen asfalt seferberliği kapsamında program dahilindeki Yeşilyurt, Yeni Mahalle, Bahçelievler, Mirzan, Selahattin Eyyubi, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallelerindeki yollar BSK asfalt ile yenilendi. Çalışmaların tamamlandığı yollarda trafik çizgileri de çizildi. Saray, İçmeler ve Recep Tayyip Erdoğan Mahallerinde çalışmalara yoğunlaşan ekipler, ana arterler, trafik yoğunluğunun olduğu caddeler ile aciliyet gerektiren yollarda kilitli parke taşı ve BSK asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.Simani Mahallesi’nin can damarı yeniliyorSimani Mahallesi’nde araç ve yaya trafiğinin büyük bir bölümünü oluşturan Mesnevi Caddesi, yapılacak çalışmayla konforlu yol ağına ve yeni bir görünüme kavuşacak. 5 kilometre uzunluğa sahip cadde, BSK asfalt çalışması, yeni kaldırımlar, menfezler, engelli iz yolları ve rampalarıyla yenilenecek. Cadde üzerindeki trafiğe engel oluşturan menfez duvarları ve bahçe duvarları da yıkılacak. Daha önce araç ve yaya köprülerinin yapıldığı mahalle, son çalışmaların tamamlanmasıyla araç ve yaya trafiğinde büyük bir rahatlamaya kavuşacak.’’Tüm yollarımızı yenilemeyi planlıyoruz”Kent genelinde yürütülen BSK asfalt çalışmalarına dair bilgi veren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, bu yıl 134 bin metrekare yol ağını, kendi ürettikleri asfalt ile yenileyeceklerini anımsattı. Asfalt seferberliği kapsamında çalışmaların programlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Arıkan, ’’Plent yatırımıyla birlikte şehrimizdeki ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yapacağımız çalışmalarımızı planladık. Şuanda program dahilinde sırasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl program dahilindeki yollarımızı kilitli parke taşlarından kurtarıp kaliteli asfalt ile buluşturuyoruz. Asfaltlı ve konforlu yollarımız mahalle sakinlerimize ve ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.