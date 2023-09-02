Bingöl Belediyesinden trafiğe nefes aldıracak çalışma

Bingöl Belediyesi, kent merkezinde araç trafiğini rahatlatacak yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Erdal Arıkan, “3 şerit olan yolumuzu 6 şeride çıkarmış olacağız. Buradaki yaya kaldırımını da inşallah genişleterek insanımızın bu alanı daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.

Bingöl Belediyesi, kent merkezinde araç trafiğini rahatlatacak yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Erdal Arıkan, “3 şerit olan yolumuzu 6 şeride çıkarmış olacağız. Buradaki yaya kaldırımını da inşallah genişleterek insanımızın bu alanı daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.

Bingöl Belediyesi Başkanı Erdal Arıkan, göreve geldiği günden bu yana şehrin kangrenleşen sorunlarından biri olan araç trafiği için yoğun bir mesai harcıyor. Çarşı trafiğini rahatlatmak, kentte konforlu yol ve kaldırım ağları oluşturmak için mevcut yolları genişleten Bingöl Belediyesi, Genç Caddesinde daha önce bir bölümünü yıktığı askeri duvarın kalan kısmının yıkım çalışmalarına start verdi. Yolun kalan kısmı için de yoğun bir çalışma yapan Başkan Arıkan, cadde üzerinde bulunan askeri duvarın yıkılmasıyla yolun tamamının genişletileceğini ve trafiğin rahat bir nefes alacağını söyledi.

Yıkım çalışmalarını inceleyen Başkan Arıkan, “Uzun zamandır özellikle trafik güvenliği, trafiğin rahatlaması, geçişlerin rahatlaması açısından yaptığımız yol genişletme ve kavşak çalışmalarımız vardı. Bugün Allah’a şükür yine ilimiz için, insanımız için hayati derecede öneme sahip olan Tugay Kavşağındaki askeri duvarın yıkılması noktasındaki yaptığımız çalışmalara sıra geldi. Allah’a şükür bütün arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, kendi personelimizle bugün bunu da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunu tamamladığımızda geçiş noktasında özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında çok önemli bir katkı sunacak. Uzun zamandır yıkmayı düşündüğümüz bu duvarı yıkmaya başladık. Hepimiz için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte daha önce genişletme çalışmasını yaptığımız kavşak ile yeni yaptığımız yolla bağlantısının sağlanması halinde çok daha büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlayacak. Bingöl için, memleketimiz için, insanlarımız için hayırlı olsun” dedi.



“3 şerit olan yolumuzu 6 şeride çıkaracağız”

Başkan Arıkan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yol genişletme çalışmalarının daha önce yaptığımız çalışmaları tamamlaması açısından buradaki bu duvarın yıkımı çok önemliydi. 3 şerit olan yolumuzu 6 şeride çıkarmış olacağız. Buradaki yaya kaldırımını da inşallah genişleterek insanımızın bu alanı daha rahat kullanmasını sağlayacağız. Ve bu yapacağımız çalışmayla yolun tamamlanmasıyla birlikte yol standartları da istediğimiz seviyeye gelecek. İlimiz için hayırlı olsun.”