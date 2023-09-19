Bingöl Belediyesinden özel bireylere moral gezisi

Bingöl Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik moral gezisi düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, Van’ın doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarını keşfederek güneşli havanın tadını çıkardı.

Bingöl Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik moral gezisi düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, Van’ın doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarını keşfederek güneşli havanın tadını çıkardı.Bingöl Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi koordinatörlüğünde engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarına katkıda bulunmak amacıyla Van gezisi düzenledi. Etkinlik kapsamında Van’ı ziyaret eden özel gereksinimli vatandaşlar, ilin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek günün tadını çıkardı. Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Bahattin Tüz, sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenen programa 30 özel gereksinimli vatandaşın katıldığını söyledi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın desteğiyle özel gereksinimli vatandaşlara yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Tüz, şunları söyledi:’’Engelli vatandaşların sosyal yaşamda daha fazla yer almaları, kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Başkanımızın desteğiyle engelli kardeşlerimize yönelik Van gezisi düzenledik. Kardeşlerimiz burada hem tarihi mekanları gezdi hem de Van’ın güzelliklerini keşfederek, yöresel lezzetlerin tadına baktı. Güneşli bir günün tadını çıkaran kardeşlerimiz hem kültürel bilgiler edindi hem de doyasıya eğlendi. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Erdal Arıkan’a teşekkür ediyorum.’’