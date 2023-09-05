Bingöl Belediyesi, park ve bahçelerde bakım onarım çalışması başlattı

Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde bakım onarım çalışması başlattı .

Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde bakım onarım çalışması başlattı .Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ile yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. İl genelindeki tüm park, bahçe ve yeşil alanları kontrol eden ekipler oyun grupları, oturma grupları, sulama sistemleri ve aydınlatma sistemlerinin bakım, onarım ile tamiratlarını yapımına başladı. Belediye ekipleri tarafından sonbaharın yaklaşması ile birlikte park ve bahçelerdeki ağaçların budama çalışması da başlatıldı.