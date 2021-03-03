Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine 12 personelle birlikte 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 03-03-2021 20:56 Güncelleme : 03-03-2021 20:56
Binanın çatısı alev alev yandı
Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.