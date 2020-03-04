05 MART 2020 Perşembe 01:54
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 04-03-2020 21:01   Güncelleme : 05-03-2020 00:30

Binali Yıldırım'ın eşi Elazığ’da

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan aileleri ziyaret etti.  

Binali Yıldırım'ın eşi Elazığ’da

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen aileler yapımı tamamlanan konteyner  kentlere yerleşmeyi sürdürüyor.Eski TBMM Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'da bugün Elazığ'a geldi. Elazığ'da Kırklar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezine giden Yıldırım, aileleri ziyaret etti. 

Daha sonra sahada görev yapan psikososyal destek hizmeti ekipleri ile de görüşen Yıldırım, konteyner kent alanı içinde konuşlandırılan ‘‘Mobil Sosyal Hizmet Aracı’ içersindeki çocuklarla bir süre sohbet etti. Yıldırım’a Vali Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım ile diğer ilgililer eşlik etti. Yıldırım'ın İdlib Gazisi ile bir depremzedeyi de ziyaret edeceği öğrenildi. 

ETİKETLER: semiya yıldırım semiya yıldırım elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA