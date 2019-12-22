Advert
Politika
Giriş Tarihi : 22-12-2019 22:16

Binali Yıldırım Elazığ’da göz yaşlarına hakim olamadı

Elazığ’da Ak Parti’nin 2 belediyesi daha oldu.

Binali Yıldırım Elazığ’da göz yaşlarına hakim olamadı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, isim vermeden partiden ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz." dedi.

 Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti Elazığ İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Yıldırım, kendisini anlatan sinevizyon sırasında  gözyaşlarına hakim olmadı. Toplantıda Yıldırım, AK Parti'ye geçen Demokrat Partili Erimli Beldesinin Belediye Başkanı Cihan Yılmaz ve Bağımsız Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'a rozetini taktı.  

"BAZILARI MENFAATİNİN BİTTİĞİ DURAKTA İNMİŞTİR"

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmasında isim vermeden AK Parti'den ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz. Biz bu millete sevdalıyız. Recep Tayip Erdoğan liderimiz yanında bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Etrafımızda yer alan 1,5 milyar insan mağdur ve mazlum sorumluluğunu taşıyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Katar'da ve yakın coğrafyada bütün sorunlar bizi ilgilendirir. Çünkü burası Türkiye, burası Osmanlı'nın doğduğu yerdir. Her biri Kıbrıs Harekatı kadar 3 tane operasyonu süper güçlere rağmen yapan ülkenin adı Türkiye’dir. Liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaparak bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik sinsi planlarını çökerttik. Hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Terör dünyanın en kötü şeylerinden biridir. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecektir” diye konuştu.

"YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ, BU SÜREÇ 2023"

Yıldırım, yeni bir sürece girildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu süreç 2023, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla yeniden kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yaşayacağız ve nihayet büyük kongremizi toplayarak bütün heyecanımızla ve gayretimizle, kadrolarımızla ilk günden itibaren yola çıkmış bütün arkadaşlarımızla aynı heyecanı koruyarak 2023’e emin adımlarla gideceğiz."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve partililer katıldı.

ETİKETLER: binali yıldırım binali yıldırım elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Fenerbahçe 28 16
  • 4 Beşiktaş 27 16
  • 5 Trabzonspor 26 15
  • 6 Galatasaray 24 16
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 15
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA