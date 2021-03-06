‘Binaların yıkımında geciktik’

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası hasar alan binaların yıkımında gecikildiğini ifade eden ETSİAD Başkanı Mahir Sönmez açıklamasına şu şekilde sürdürdü; “Halen yıkımlar devam ediyorsa. Bu gecikmenin sebeplerini iyi tahlil etmemiz lazım. Bu gecikme yıkım ekiplerinin azlığından dolayımı gecikti bunu iyi tahlil etmemiz lazım. Ama yıkımlarda çok geciktik. Bu binalar yıkılacak bide bu binaların yapım süreci var. Bu binaların yapımına 2-3 yıl süreye ihtiyaç var. Bu binaların yapımına kadar insanların bir mağduriyeti olacak. Bu durum nedeniyle insanlarımızın psikolojik sıkıntıları oluştu. İlimizde sürekli depremler oluyor. Az hasarlı ve orta hasarlı binalarda oturan insanlarımız tedirgin bir şekilde bekliyor. Bu işin başında hangi kurum varsa hızlı bir şekilde süreci yönetmesinde fayda var. Yıkılacak binaların biran önce yıkılması orta hasar kavramının ortadan kaldırılarak o binaların da ağır hasara alınarak o binalarında bir önce yıkılması fayda var”.

“ESNAFA VERİLEN DESTEK YETERLİ DEĞİL”

ETSİAD Başkanı Mahir Sönmez: “Devletimiz pandemi sürecinde esnafa verdiği destekte kendi imkânlarının üstüne çıktığını düşünüyorum. Bu destek esnaf için yeterli mi, yeterli değil. İnşallah devletimiz ileriki süreçte esnafa verdiği desteği artırır. Bunun kanaatindeyiz ve beklentisindeyiz. Verilen rakam çok iyi mi iyi değil, desteğin biraz daha artırılması gerek. Belediyemizin bu süreçte desteği oldu esnafımıza bu destekler inşallah esnafımıza can suyu olur”dedi.