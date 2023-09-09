Binadaki ‘hasar’ karmaşası, vatandaşları doğalgazsız bıraktı

Elazığ’da, 24 Ocak Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasarsız raporu verilen 7 katlı binaya bir süre sonra ağır hasar verilince, konu mahkeme taşındı. Doğalgazı kesilen bina sakinleri ile esnaf çıkan karar sonrası şaşırdıklarını belirterek, yetkililerden 18 Eylül tarihinde görülecek mahkeme gününe kadar doğalgazlarının açılmasını istedi.

Elazığ’da, 24 Ocak Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasarsız raporu verilen 7 katlı binaya bir süre sonra ağır hasar verilince, konu mahkeme taşındı. Doğalgazı kesilen bina sakinleri ile esnaf çıkan karar sonrası şaşırdıklarını belirterek, yetkililerden 18 Eylül tarihinde görülecek mahkeme gününe kadar doğalgazlarının açılmasını istedi.Elazığ’da, 24 Ocak 2020 Sivrice ile 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasarsız raporu verilen bir binaya, daha sonra ağır hasar verildi. Bunun üzerine merkez İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi Şehit Öğretmen Fevzi Katar Sokaktaki 7 katlı Ersan Apartmanının duvarlarına ‘ Ağır Hasarlı’ yazıları yazıldı. Ardından bina sakinleri ve esnaflarına binayı boşaltmaları gerektiğini söylemeleri üzerine konu, mahkemeye taşındı. Doğalgazları kesilen vatandaşlar, verilecek her karara saygı duyacaklarını anacak 18 Eylül tarihinde görülecek mahkemeye kadar doğalgazlarının açılmasını talep etti.Yaşanan süreci anlatan kat maliklerinden Mustafa Zeki Saman, ‘’Binamız dükkanlarla beraber 7 kat, 18 daireden oluşuyor. Şehir merkezinde olan binamızda en ufak bir hasar yok. İlk başta hasarsız olan binamıza bir süre sonra hasarlı raporu verildi. Hem Elazığ hem de Kahramanmaraş depreminde binamıza hasarsız raporu verildi. Birden bir hiçbir denetim yapılmadan ağır hasara döndü. Biz de mahkemeye verdik ve mahkememiz devam etmekte. Bu ayın 18’inde keşif olacaktır. Gelip doğalgazımızı kestiler. Burada şu anda dükkan sahipleri ve 10 tane evde oturan, yaşayan var. Herkes mağdur durumda. Felçli hasta, yaşlı ve yalnız yaşayanlar var. Bizim yetkililerden ricamız, ayın 18’ine kadar olan mahkememize kadar doğalgazı açmaları ve buradaki insanların mağdur olmamalarıdır. Biz mahkeme kararına saygılıyız ve karar ne çıkarsa ona göre hareket ederiz” dedi.Bina sakinlerinden Hamiyet Gülen ise ‘’Adaletin kestiği parmak acımız. Bizim isteğimiz, buraya bir keşif ekibinin gelmesi ve burada inceleme yapması. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılsın. Şu ana doğalgaz çok önemli bir sorun. Biz doğalgazsız ne yapacağız. Burada gurbette sığınacak kimsem yok ve çıkmak istersem bulabileceğim bir ev de yok” diye konuştu.