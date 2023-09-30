Bina enkazında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merhaba Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın enkazında yavru kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlatırken, anne kedi ise çalışmalar sırasında bir an olsun bölgeden ayrılmadı.Yavru kedi yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonrası bulunduğu yerden kurtarılarak annesine teslim edildi.