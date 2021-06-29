Bin 80 depremzede daha evlerine kavuştu  

Elazığ’da bin 80 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar biten binlerce konutun teslimatı yapıldı. Bugün ise Elazığ merkez ve ilçelerine bağlı belde ve 194 köyde hak sahibi olan bin 80 hak sahibi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimleri ile depremzedeler, yer seçimi yaptıklarını merkeze bağlı Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen TOKİ’lerdeki konutlarına kavuştu. Kura, Vali Erkaya Yırık’ın katılımıyla İl Özel İdaresi binasında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bir buçuk yılda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Bugün geldiğimiz noktada konutların 3’te 2’sini bitirmek suretiyle vatandaşlarımıza veriyoruz. Beldelerde ve köylerde hak sahibi olan, rezerv alanlarda yerinde yer seçimi mümkün olmayan vatandaşlarımızın merkezi alanlarda konut talebini aldık. Bugün Çatalçeşme, Yemişlik ve Bızmişen’deki toplam bin 83 konut için bin 80 hak sahibimizin kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe diğer inşaatlarla ilgili eksikler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler hızlı bir şekilde giderilerek vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, bin 80 vatandaşımıza konutları hayırlı olsun” dedi.