‘Bin 500 TL tutarında genç kart ve yeni yurtlar geliyor’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve 28. Dönem Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Milletvekili Erol, seçim bildirgelerinde yer alan projeleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Gençlerin ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirten Erol, seçim bildirgelerinde yer alan 18-22 yaş arası ihtiyaç sahibi gençlere aylık en az bin 500 TL tutarında genç kartı hayata geçireceklerini açıkladı.

Ayrıca, yeni yurtlar ve kira destekleriyle öğrencilerin barınma sorunlarını da çözmeyi hedeflediklerini belirten Erol, gençlerin eğitimine destek olacaklarını vurguladı.

Milletvekili Erol, seçim çalışmaları kapsamında halkın sorunlarını dinleyerek, projelerini anlatmaya devam ediyor. Gençlerin ve öğrencilerin sorunlarına duyarlılığı ve yapıcı projeleriyle dikkat çeken Erol, seçmenlerin güvenini kazanmak için yoğun bir mücadele veriyor.