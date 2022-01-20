Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Merkezin yanı sıra medeniyetler beşiği bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan milattan önce 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa kulesinden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi gibi bir çok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.