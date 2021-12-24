‘Billboardlara çıkmakla esnafın sorunu çözülmüyor’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Bakkal esnafının ürün bulmakta zorlandığını ifade ederek fiyatların yükselmesi nedeniyle esnafların zor durumda kaldığını ifade etti.

“ÜRÜNLERİN YÜKSELMESİNİ ESNAFIMIZA YÜKLÜYORLAR”

Vatandaşların ürünlerde yükselmeyi bakkal esnafına bağladığını ifade eden Başkan Adayı Macit, “Doların yükselmesi nedeniyle ürün fiyatlarında çok büyük artışlar oldu. Bazı vatandaşlarımız, ürün yükselmesini bakkal esnafımıza bağlıyor. Kesinlikle ürün yükselmesini esnafımız yapmıyor. Vatandaşlarımız, bu konuda kesinlikle esnafımıza tepki göstermesin. Ürünlerin yükselmesinde esnafımızda mağdur oldu. Esnafımız sattığı ürünü yerine koyamıyor.”

“ESNAFIMIZ BAZI ÜRÜNLERİ BULAMIYOR”

Özer Macit; “Esnafımız sıvı yağ ve zeytinyağı bulamıyor. Bulamadığı içinde esnafımız ve vatandaşlarımız mağdur oluyor. Seçim gezilerinde esnaflarımız bizlere ürün bulamadıklarını söylüyor. Esnafımız, bundan önce olduğu gibi doların yükselmesi sonrası ürün artışlarında ve ürün bulamama konusunda Bakkallar Odasının yine kendilerinin yalnız bıraktığını söylüyor. Esnafımız, 100 TL’ye aldığı ürünü sattıktan sonra yerine koymak istese ürün 150 TL olmuş. Esnafımız depremde, pandemide ve ürünlerde artışta mağdur oldu ve olmaya da devam ediyor. Esnafımıza sahip çıkılması gerekiyor”.

“BİLLBOARDLARA ÇIKMAKLA ESNAFIN SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Oda Başkanı seçime sayılı günler kala ilimizde billboardlara çıktı. Bunu iyi bilsinler billboardlara çıkmakla seçim kazanamazlar. Seçime sayılı günler kala yerel esnaf yenimi akıllarına geldi. Yerel esnafa sahip çık kampanyasında başkanın fotosunun ne iş var. Bu çalışma sadece seçim çalışmadır. Zaten mevcut yönetim tarafından esnafımız seçimden seçime hatırlanıyor. Bizler, sürekli esnafımızla iç içeyiz inşallah 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak seçimlerde esnafımız bizlere görevi layık görürse esnafımızı seçimden seçime hatırlamayacağız. Her zaman esnafımızla içe içe olacağız. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum” dedi.