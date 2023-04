Bilinci açık beyin ameliyatı oldu

3 ay önce kafasını çarptı, beyin kanaması geçirdiğini doktora gidince anladı.

Tunceli’de 3 ay önce kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta Elazığ’da özel bir hastanede yapılan beyin ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Uyutulmadan, bilinci açık bir şekilde yapılan ameliyat sonrası sağlığa kavuşan hasta, "Ameliyatı sonuna kadar bire bir hissediyordum. Bu daha büyük avantaj" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ikamet eden bir çocuk babası Kerim Akgül (62), 3 ay önce kafasını kapının üst eşiğine çarptı. Ardından günlük yaşamına devam eden Akgül’de denge kaybı ve odaklanma sorunu başladı. Akgül ardından hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Akgül’ün beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Ardından Akgül Elazığ’da özel bir hastaneye gelerek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan ile görüştü. Buradaki tetkiklerin ardından hasta, bilinci açık bir şekilde beyin ameliyatına alındı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda Akgül sağlına kavuştu. Narkoz almadığını ve ameliyatı sonuna kadar hissettiğini dile getiren Akgül, yoğun bakım süreci yaşamadığını ve bunun büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

“AMELİYATI SONUNA KADAR BİRE BİR HİSSEDİYORDUM”

Kafasını kapının üst eşiğine vurduğunu dile getiren Kerim Akgül, “Boyum uzun eşikte biraz düşüktü. Fakat son bir haftadır denge kaybı vardı. Bir şeye odaklanamıyordum. En iyisi doktora geleyim dedim ve sordum Mehmet hocayı söylediler. Benim hiç aklıma beyin kanaması olacağı gelmedi. Son dönemlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Beni hiç bayıltmadı. Ameliyatı sonuna kadar bire bir hissediyordum. Bu daha büyük avantaj. Çünkü narkoz sonrası yoğun bakımda kalacaktım. Büyük bir sıkıntıydı” dedi.

“AMELİYATIN HER AŞAMASINDA HASTA İSTERSE BİZLE KONUŞABİLİYORDU”

Hastanın Tunceli’den geldiğini aktaran Op. Dr. Mehmet Koparan, “Oradaki hekimin araması sonucu geldi. 3 ay önce kafasını çapma sonrasında ortaya çıkan bir beyin kanaması ve buna bağlı olarak gelişen sol tarafta bir güç kaybı vardı. Biz bölgeyi uyuşturduk. Ön tarafta ve arka tarafta birer tane kafa kemiği üzerinde delik açtık. Beyin zarına ulaştık ve açtık. Beyin içerisini gördükten sonra içeriyi serum ile yıkadık. Kanı yıkadık ve kanın deliklerden tamamen çıkmasını sağladık. Bunları yaparken de tek gözlemimiz beyin yukarıya doğru çıkıyor mu. Eğer beyin yukarı doğru çıkmaz ise ameliyatımız başarısız demektir. Biz baktığımızda yukarı doğru çıktığını gördük. Ameliyatı sorunsuz olarak bitirdik. Ameliyatın her aşamasında hasta isterse bizle konuşabiliyordu. Zaten hasta bir tarafa döndüğü zaman, dönme eski tarafına yat diyorduk ve hasta bu komuta uyabiliyordu. İstersek ameliyat boyunca hasta ile her şekilde konuşabiliriz” diye konuştu.

Aileler ve hekimlere mesajda veren Dr. Koparan, “Birçok yürüme bozukluğu, idrak kaçırma ve unutkanlık şikayeti olan hastaların altında Kronik subdural hematom ve bunların sonucunda gelişen beynin su dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan normal basınçla hidrosefali, muhakkak aramamız lazım. Aramaz isek hayatı boyunca hasta ve aile perişan olur. Bir tane çok küçük işlemlerle halledilecek bir şeyler halledilmekten uzak kalır” şeklinde konuştu.