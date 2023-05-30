Elazığ’da düzenlenen Fırat’tan Yeşeren Umutlar Bilim Şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.

TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı çerçevesinde, Öğretmen Reyhan Polat tarafından Fırat’tan Yeşeren Umutlar Bilim Şenliği düzenlendi. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şenlikte fen bilimlerinden sanata, sağlıktan mühendisliğe kadar 32 atölye yer aldı. Düzenlenen programla açılışı yapışan şenlikte folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilendi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğunu şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Uzman Öğretmen Reyhan Polat, “TUBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bilim şenliğimiz, Elazığ’da bulunan okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilere hitap ediyor. Onları bilimin birleştirici gücüyle bir araya getiren bir projedir. Yakın zamanda yaşadığımız içerisinde Elazığ’ın da bulunduğu 11 ili derinden etkileyen deprem kuşkusuz en çok çocuklarımızı etkilemiştir. Geleceğin sahibi çocuklarımızı bu günü bilimin ışığı ile donatsın ve yarın umutla baksın diye Fırat’tan Yeşeren Umutlar Bilim Şenliği ile yaşadıkları büyük afetin ardından evini, şehrini, okulunu, arkadaşlarını kaybeden çocuklarımıza umut aşılamayı amaçladık. Fen bilimlerinden sanata, mühendislikten sosyal bilimlere kadar 32 atölye var” dedi.