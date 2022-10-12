Biletler satışta   

TFF 3. Lig 1. Grubun 7. haftasında oynanacak olan ES Elazığspor-Yeni Mersin İdman Yurdu maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 7. haftasında evinde oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının biletlerini satışa sundu. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ''15 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Yeni Mersin İdman Yurdu maçı biletleri 20 liradan Elazığspor Storede satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Storeden temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.