Edinilen bilgiye göre Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekipler, yaptığı denetimlerde avlanmada kullanılması yasak bıldırcın sesi çıkaran 1 elektronik cihaz ve akü ele geçirdi. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurulmuş olan bıldırcın sesi çıkaran 1 cihaza el koydu. El konulan cihazları kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-09-2022 14:05 Güncelleme : 22-09-2022 14:08
Bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi
Elazığ’da kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
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