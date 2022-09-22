Elazığ’da kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekipler, yaptığı denetimlerde avlanmada kullanılması yasak bıldırcın sesi çıkaran 1 elektronik cihaz ve akü ele geçirdi. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurulmuş olan bıldırcın sesi çıkaran 1 cihaza el koydu. El konulan cihazları kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.