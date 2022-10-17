Edinilen bilgiye göre, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekipler, yaptığı denetimlerde avlanmada kullanılması yasak bıldırcın sesi çıkaran 2 elektronik cihaz ve 2 adet akü ele geçirdi. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurulmuş olan bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaza ve aküye el koydu. El koyulan cihazları kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 15:09
Bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ele geçirildi
Elazığ’da kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 2 adet kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve 2 adet akü ele geçirildi.
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