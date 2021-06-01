Bıçaklanan eski meclis üyesi hayatını kaybetti  

Elazığ’da bir şahıs tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan eski meclis üyesi Ebubekir Akgül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Hürriyet Caddesinde bulunan Birlik İş Hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (65), aralarında husumet olduğu iddia edilen eski meclis üyesi Ebubekir Akgül’e (69), ait iş yerine gelerek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.Y. yanında getirdiği bıçakla Akgül’ü göğsünden ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Akgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.