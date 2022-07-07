Bıçak bileyicilerin kurban mesaisi başladı

Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kentte bulunan bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son ana bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yoğun tempoda sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını belirten 18 yıllık bileme ustası Turan Kehya, "Kurban Bayramı'ndan önce asgari ücrete yapılan zamlar ve ikramiyeler piyasada bir hareketlilik başlattı. Vatandaşlar birkaç gündür bıçak bileme işine yoğunlaştı. Bıçaklarını, satırlarını ve kurbanlık malzemelerini bilemeye getiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurban bayramından önce piyasada bir durgunluk vardı. Fakat kurban bayramına yakın piyasalar biraz daha canlandı. Kurban Bayramı'na günler kala sabah 06.30 da başlayıp 24.00’a kadar çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların son güne kalmamaları için çağrıda bulunan bileme ustası Abdurrahim Çağan ise “Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız son günlere bırakıyor. Bizi de zorda bırakıyorlar. 20-30 gün önceden biraz erken gelseler iyi olur. Akşam 9-10 kadar çalışıyoruz. Normal günler günlerde akşam ezanı olunca kapatıp gidiyoruz. Normal günlere göre 3 kat fazla iş oluyor. Bıçak, satır, balta, nacak, robot bıçakları, makas kesici alet olarak dehre, testere, bunların genelini biliyoruz. Yoğunluk arife günü akşam biter. Kurban Bayramı'na sayılı günler dükkana 200 kişiye yakın insan geliyor” ifadelerini kullandı.