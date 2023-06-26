Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu

Elazığ’da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Deprem bölgesi olması nedeniyle Elazığ’da kurbanlık bıçak fiyatlarını 10 lirada sabit tutarak vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden 19 yıllık bileme ustası Turan Kehya, yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Yoğunluk bir ay öncesinden başladığını dile getiren bileme ustası Kehya, ''Halkımız bıçakları bu yıl biraz erken getirdi. Bıçaklarını erken getirmeleri konusunda basın aracılığıyla duyurmaya çalıştık ve bu yıl bu konuda hassasiyet var. Fiyatlar Türkiye genelinde 15 lira fakat burası deprem bölgesi olması hasebiyle bıçak bilemeyi bu yıl da 10 liradan devam ettiriyoruz. Bayramdan sonra fiyat güncellemesine bakacağız. Satır bileme 20 lira ile 30 lira arasında değişiyor, bıçak bileme fiyatı ise 10 lira gibi bir fiyatla biliyoruz. Bu konuda halkımıza destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız son güne bırakmasınlar, ne kadar erken getirirlerse o kadar iyi olur'' dedi.

Bıçak bilemeye gelen müşterilerden Arif Yıldırım ise ''Sürekli geldiğimiz bir usta. Mutfakta kullanılacak bıçaklar da kurbanda kullanılacak bıçaklar da bileniyor. Çok yoğunluk var” diye konuştu.