Beyyurdu yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Şehir trafiğine konfor sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu mevkiinde bulunan yolda çalışmalarını tamamladı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla trafiğe açılan yol, bölgenin ulaşım aksını güçlendirecek.

Şehir trafiğine konfor sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu mevkiinde bulunan yolda çalışmalarını tamamladı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla trafiğe açılan yol, bölgenin ulaşım aksını güçlendirecek.Ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu mevkiinde bulunan yolun son 500 metrelik kısmında sıfır asfalt serimi, çevre düzenleme, kaldırım, bordür ve parke çalışmalarını da tamamladı ve yol trafiğe açıldı. Kaliteli ve konforlu bir şekilde vatandaşlara daha kolay bir ulaşım imkanı sunacak olan yol 1 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, gidiş ve geliş olmak üzere çift şeritli olarak hizmet verecek.“Bölgenin ulaşım kalitesini artıracak yol, hemşehrilerimize hayırlı olsun”Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şehir genelinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, ‘’Elazığ Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha kolay bir ulaşım imkanı sunmak için şehir içi bağlantı yollarını güçlendirmenin yanı sıra yeni bağlantı yolları ile hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde gidiş, geliş gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu mevkiinde 1 km uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki çift şeritli yoldaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Trafiğe açılan ve bölgenin ulaşım kalitesini artıracak olan yol, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ denildi.