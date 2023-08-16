Şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, Kocaelispor’dan Beykan Şimşek’le sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, üst liglerde uzun yıllar top koşturan sol kanat Beykan Şimşek’le sözleşme imzaladı. 1995 Aydın doğumlu olan Beykan, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Göztepe, Bandırmaspor ve son olarak Kocaelispor formaları giydi.
SPOR
Giriş Tarihi : 16-08-2023 10:06 Güncelleme : 16-08-2023 10:06
Beykan Şimşek Elazığspor’da
Şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, Kocaelispor’dan Beykan Şimşek’le sözleşme imzaladı.
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