Beyhan Beldesindeki diyaliz hastaları mağdur!

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesinde yaşayan ve böbrek yetmezliği sonucu diyalize bağlanması gereken 3 hasta, kendilerine en yakın bulunan Kovancılar Devlet Hastanesindeki diyalize girebilmek için ulaşım aracı sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinden destek bekliyorlar…

Beyhan Beldesinde yaşayan böbrek yetmezliği sonucu diyalize bağlı yaşamlarını sürdürmeye çalışan üç hasta kendilerine en yakın bulunan Kovancılar Devlet Hastanesinde ki diyalize girebilmek için ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirterek Sağlık İl Müdürlüğüne çağrıda bulundular.

BEYHAN BELEDİYESİ ARAÇ TAHSİS ETMİŞ

Daha önceleri Beyhan Belediyesinden talep ettikleri araç ile haftada üç kez Kovancılar Devlet Hastanesine giderek tedavi olduklarını belirten hastalar, belediyenin son zamanlarda yaşadığı maddi imkansızlıklardan dolayı araç tahsisinde zorlandıklarını belirterek Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine seslenerek destek beklediklerini ifade ettiler.

HASTALAR, VALİ TORAMAN’DAN DESTEK BEKLİYORLAR

Diyalize girebilmeleri için ulaşım aracı tahsisi noktasında birçok kez Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine iletmelerine rağmen bir çözüm bulmadıklarını ifade eden hastalar, özellikle bu konuda Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’dan destek beklediklerini ifade ettiler.