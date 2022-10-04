Elazığ’da hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla ‘Beyaz kod’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ’da Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Beyaz kod’ tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Acil Çağrı Merkezi, Güneykent Mahallesinde bir vatandaşın düşerek bilincini kaybettiği ihbarını aldı. Anonsun ardından hazırlanarak istasyondan çıkan sağlık ekipler, olay yerine geldiğinde bilinci kapalı olan vatandaşın yakınları tarafından darp edildi. Vakaya müdahale edemeyen 112 personelleri, ambulansın içine binerek Acil Çağrı Merkezine ‘Beyaz kod’ göndererek kolluk kuvvetlerinden destek istedi. Sağlık ekipleri daha sonra jandarma ekipleriyle iş birliği içerisinde tekrar olay yerine gitti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, vatandaşların 112 personellerine duyarlı davranmaları aksi halde yaralıya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastalarda hayati risk oluşturabileceğinin altı çizildi.