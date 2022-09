Betül’ün gelinlik hayali gerçek oldu 

Elazığ’da yaşayan down sendromlu Betül Kazancı’nın gelinlik hayali gerçek oldu.

Elazığ’da yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Betül Kazancı, okuldaki öğretmenlerine ve ailesine gelinlik giymeyi çok istediğini söyledi. Öğretmenleri ve ailesi Betül’ün bu hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçti. Evinden alınan Betül, önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliğini giyen Betül, gelin arabasına binip şehir turu attıktan sonra İcadiye Mahallesi Hizmet Binasına getirildi. Davetlilerin alkışları arasında salona giren Betül, doya doya eğlenirken gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Betül’ün kendi mahallelerinde oturduğunu belirten komşusu Duygu Karamazı, “Her düğüne geldiği zaman kendisi de gelinlik giymek istediği için ağlıyordu. Bizde dayanamadık ve böyle bir hayali olduğu için küçük bir organizasyon düşündük. Önemli olan Betül’ün mutlu olmasıydı. Betül de maşallah çok mutlu. İcadiye Mahalle muhtarımızın ve mahallemizin desteğiyle güzel bir organizasyona imza attık. Betül ile bir hafta önceden provalara başladık. Müzikleri seçtik her şey Betül’ün isteği gibi olmasını istedik çünkü bunlar Betül’ün hayaliydi. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Bindallı ile başladı ardından gelinlik giydi. Burada ki insanların da böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı, çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Down sendromlu Betül’ün isteği üzerine böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran İcadiye Mahalle Muhtarı İrfan Gözvur, “Bizde burada belediye başkanımızın adına bulunduk. Belediye başkanımız da gelecekti ama işlerin yoğunluğundan dolayı gelemedi. Down sendromlu vatandaşlarımızın gönüllerinin hoş olmasını bizler canı gönülden istiyoruz. Bu organizasyonu mahalle sakinlerimiz apar topar kısa süre içerisinde yaptılar ondan dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bizde mahalle muhtarı olarak bu tür etkinliklere her daim yapıp bu güzellikleri yaşamak istiyoruz. Betül’ün mutluluğunu herkes gördü. Kendisi çok mutlu oldu. Damadımız da bayağı iyiydi onu da epeyi terlettiler” ifadelerini kullandı.