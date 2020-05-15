Kazada bir ev ile otomobile zarar gördü.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde beton mikseri, 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu, bir ev ile otomobile zarar verdi. Sürücünün yaralı kurtarıldığı olayda, evde yaşayan 2 çocuklu aile olayı ucuz atlattı.

Olay, İlçeye bağlı Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caddeden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Rıdvan Fidan idaresindeki 34 HES 95 plakalı beton mikseri, yaklaşık 5 metre yükseklikten 2 katlı bir evin bahçesine uçtu. Sürücü yaralandığı kazada, bahçede o anda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılıp ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin tedbir aldığı bölgede, beton mikserinin çekici yardımıyla çekileceği belirtildi.

Büyük bir gürültü duyduklarını ve çok korktuklarını aktaran 2 çocuk annesi Yasemin Yaman, 5 yaşındaki kızının her gün bu saatlerde bahçede bisiklet sürdüğünü, Allah’ın kendilerini koruduğunu ve bugün çıkmadıklarını aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.