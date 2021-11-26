Besicilere koç dağıtımı yapıldı  

Elazığ’da besicilere Akkaraman ve Morkaraman ırkı 259 adet koç dağıtımı yapıldı.

Damızlık koç teke yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli 240 adet Akkaraman ve 19 adet Morkaraman ırkı, 75 besiciye dağıtıldı. Dağıtıma, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Tarımsal faaliyetlerden bir tanesi Küçükbaş Hayvancılık olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, “Beritan aşireti ve Şavak aşiretimizin kadim tarihten beri otlak alanı olan ve Türkiye'de sayılı kapasiteye sahip olan küçükbaş hayvancılığı geliştirmek üzere de birçok proje uyguluyoruz. Birkaç hafta öncesinde hayvancılığın en yoğun yapıldığı Karakoçan ilçemiz de merkezi Erzurum'da olan DAP Kalkınma İdaresi marifetiyle dağıttığımız otomatik yem makinaları işlerinizi kolaylaştırdı. Biz daha önceden bakanlığımız olarak Türkiye'de sayılı illerde olan hayvancılığı geliştirme kapsamında ilimizde damızlık koyun keçi birliği ile işbirliği içerisinde bakanlığımızın yüzde 50 hibesiyle damızlık koç teke geliştirme merkezinin inşaatını makine ekipmanı bitirdik ve hayata geçirdik. Bu projenin devamlılığı olan burada geliştirdiğimiz koç ve tekerlere siz değerli üreticilere maliyetinizi düşürmek sizlere yardımcı olmak ve gerçekten üretim miktarınızı arttırmaya yönelik bir gayret olarak ortaya koyduğumuz yine yüzde 50 hibeli koç dağıtım töreni için bir aradayız. Biz daha önceden 3 etap halinde yaklaşık 500 adet koçu yine kura sistemi ile dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugünde kurasını çekeceğimiz 19 adet Morkaraman 240 adet Akkaraman koçu olmak üzere toplamda 259 adet koça 75 tane üreticimize yüzde 50 hibe ile dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.