Berberler Ve Kuaförler Esnaf Odası önemli bir organizasyona imza attı

Daha önce birçok organizasyona imza atan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası bir yenisine daha imza attı.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından ‘Yılsonu motivasyon gecesi’ düzenledi.

Organizasyona ‘Show TV’de beğeniyle izlenen Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Adnan Serter, renklendirme uzmanı Selçuk Ergin ve MAKE-UP sanatçısı İhsan Akbulut yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyona Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Ömer Şeker, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik, İl dışından gelen esnaf oda başkanları, ilimiz esnaf oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

“YENİLİKLERİ ESNAFLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Programa katılanlara teşekkür ederek “Bugün Oda olarak çok güzel bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Organizasyonda emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum. Kuaförlük ve makyaj konusunda Türkiye ve dünyada yaşanan yenilikleri üyelerimize ulaştırmak istiyoruz. Onun için bu tür organizasyonları düzenliyoruz düzenlemeye de devam edeceğiz”

“NİZAMETTİN BAŞKAN GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR”

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odası Başkanı Cemil Erdem’de, Esnaf Sanatkarlar Birliği olarak bu tür organizasyonları desteklediklerini ifade ederek Başkan Türkoğlu’nun güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

“GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU”

Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik ise, bu tür organizasyonların esnafların için önemli olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenleri teşekkür etti.

“ELAZIĞ’DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Ömer Şeker’de, Yönetim olarak böylesi eğitimlere destek verdiklerini belirterek, etkinlik için Başkan Nizamettin Türkoğlu’na teşekkür etti.

“MESLEKTAŞLARIMA FARKLI ÇALIŞMALAR SUNACAĞIM”

Elazığ’daki meslektaşlarına farklı çalışmalar sunmak istediğini ifade eden Saç tasarımcısı Adnan Serter, “Elazığ’da olduğum için çok mutluyum. Burada Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası’nın iş birliği ile bulunuyorum Elazığ’dan ve bölge illerden gelen arkadaşlar için çok güzel eğitimler hazırladım. Güzel bir eğitim olacak.”

EĞİTİM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Makyaj uzmanı İhsan Akbulut’ta, “Birçok alanda anatomik eğitim vereceğim. Eğitim bizim için daha önemli ve daha sonra çalışarak eğleneceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından uzman Saç tasarımcısı Adnan Serter, makyaj uzmanı İhsan Akbulut ve renklendirme uzmanı Selçuk Ergin tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Eğitimlerin ardından organizasyona destek veren sponsorlara ve katılımcılara plaket verildi.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından düzenlenen organizasyonda katılımcılara verilen ikramların ardından esnaflar gönüllerince eğlendi.