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Ekonomi
Giriş Tarihi : 02-04-2020 19:45

Benzine yine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldi.

Benzine yine indirim geldi

Son indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı 5 liranın altına geriledi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,06 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 5,21 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 5,22 liradan 5,08 liraya indi.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.                     

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