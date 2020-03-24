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Ekonomi
Giriş Tarihi : 24-03-2020 11:20

Benzinde indirim beklentisi  

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.  

Benzinde indirim beklentisi  

Küresel çevrede petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.96 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,10 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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