Benzinde indirim beklentisi  

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Küresel çevrede petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.96 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,10 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.