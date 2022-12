'Benim genel başkanıma kimse bahane bulamıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, gündeme dair açıklamalarda bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Adayı olması taktirde seçimi kazanacağına inancının tam olduğunu ifade ederek “Genel Başkanımız çok dürüst birisi kimse benim genel başkanıma bahane bulamıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programında önemli açıklamalarda bulundu.

“HDP’Lİ YÖNETİCİLERLE AYNI ÇİZGİDE OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Av. Coşkun Çağlar Duran, “HDP seçmenine farklı gözle bakıyorum HDP’nin yönetimine farklı gözle bakıyorum. HDP’li yöneticilerinin izlediği siyasetle ve düşünceleri ile aynı şeyleri düşünmem olağan değil. Benim kırmızıçizgilerim var. Benim kendime göre siyasi çizgim var. Kendime göre değerlerim var. Biz kendileri ile ayrışıyoruz. Ama ben nasıl Ak Parti ve MHP seçmenin oyuna talipsem HDP’nin seçmenin oyuna talibim. Her zaman bunu söylüyoruz bizim HDP’li yöneticilerle aynı çizgide olmamız mümkün değildir”

“GENEL BAŞKANIMIZ SEÇİMİ KAZANIR”

Duran; “Benim gönlümden geçen, ben bunu il başkanı olarak da söyleyebilirim bunu Coşkun Çağlar Duran olarak da söyleyebilirim. Benim gönlümdeki tabi ki Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Şuanda Cumhurbaşkanı adayı olması için adı geçenlerin içerisinde devlet geleneklerinden gelen tek lider Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ben gönülden inanıyorum Genel Başkanımız seçimi kazanır. Kimse benim genel başkanıma bahane bulamıyor. Şu var onun için yapamaz şunun için yapamaz veya şu geçmişi var diye yapamaz diyemiyorlar. Bazı vatandaşlarımızın korkuları kazanabilir mi diye ama kazanmasını da istiyorlar. Ama bir tedirginlik var. Her adayın kazanamama tedirginliği var. Her adayın seçilip seçilmeme konusunda tedirginliği var. Tabi tedirgin olan vatandaşlarımızda var. Ama benim genel başkanıma bir suçlama ile yanaşmıyor. Ben şundan dolayı ben oyumu vermiyorum demiyor. Ondan başka aday olmasın diyen vatandaşlarımız çok sayıda. Bence en doğru aday genel başkanımız neden diyeceksiniz, Bürokrasiden geliyor. Genel Başkanımız 6’lı masanın toplanmasında hem de belediye başkanlıkları sürecinde emeklerini kimse bir kenara atmaz”

“BU ÜLKEYİ HEP BERABER KURTARACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, “Şuanda ekonomi dibe vurmuş durumda. Vatandaşlarımız birçok kurumumuza güvenmiyor. Ülkemiz şuanda uçurumdan yuvarlanır durumda. Şuanda bir uçurumun kenarındayız. Böyle bir durumda iken kimse ideolojilere bağlanıp durma lüksünüz yok. Herkes ideolojisini bir kenara bırakacak. Bu ülke nasıl ayağa kalkacaksa nasıl düzelecekse nasıl kurumlarda güven artacaksa, ekonomi, nasıl düzelecekse onun yoluna bakmak lazım. Bu işin uçundan tutacak ve bu ülkeyi hep beraber kurtaracağız. Başka çaremiz yok” dedi.