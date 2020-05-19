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Giriş Tarihi : 19-05-2020 14:31   Güncelleme : 19-05-2020 14:31

Benekli Semender izlendi

Nesli Tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderi'nin Elazığ'da izleme çalışması gerçekleştirildi.  

Benekli Semender izlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan  Türk Semenderi'nin yaşadıkları alanlar  tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yakalanan semenderler, ardından doğal ortamına tekrar bırakıldı.

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