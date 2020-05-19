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Benekli Semender izlendi

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Benekli Semender izlendi

Nesli Tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderi'nin Elazığ'da izleme çalışması gerçekleştirildi.