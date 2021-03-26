‘Ben gönüllü olarak yapmak istiyorum’

Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı açıklamalarda bulundu.

Özatlı; “Ben buradan Valimize sesleniyorum, bizim ilimiz tekstil ili olacak. Benim usta öğretici belgem de var. Ben Valimize ve Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Ben gönüllü olarak tekstil atölyelerine eleman yetiştirmek için görev yapmak istiyorum. Bunu yapmak isteyen esnaflarımız da olur. Burada bir atölye açılır belli gruplar oluşturulur. Atölyelerde ara elaman yetiştiririz fabrikaların ara elaman ihtiyacını karşılanır. Ben bunu gönüllü olarak yapmak istiyorum. Bu çağrılarıma şimdiye kadar bir dönüş olmadı. Sadece eski valimiz Sayın Muammer Erol döneminde sağır ve dilsizler için bana görev verildi. 17 tane sağır ve dilsiz bayan yetiştirdim. Bu 17 kişiye 9 ayda pantolon dikmeyi öğrettim. Diktiğimiz pantolonları ilçelerdeki okullara dağıtıyorlardı. Sayın Valimiz günün birinde atölyeye geldi. Kursiyerlerimizin diktiği ürünleri gördü ve mutlu oldu. Ben ara elaman yetiştirme konusunda öncülük yapmak istiyorum. İleride ilimizde ara elaman konunda sıkıntı yaşanacak. İnşallah yetkililerimiz dönüş yaparlar bize biz öncülük yapmaya hazırız” dedi.

“İNSANOĞLU VAR OLDUKÇA MESLEĞİMİZ ÖLMEZ”

17 yıldır Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanlığını görevinde bulunduğunu ifade eden Başkan Özatlı; şunları söyledi; “Odamıza kayıtlı 258 esnafımız var. Terzilerimizin en büyük sıkıntıları SGK ve BAĞ-KUR primlerinin yüksek olması ve dükkân kiralarının yüksek olmasıdır. Günümüz teknoloji gelişmesi nedeniyle vatandaşlarımız hazır giyime yöneldi. Şu iyi bilinmesi gerekir terzilik mesleği insanoğlu var olduğu sürece ölmeyeceğine inanıyorum. Ben terzilik mesleğini seviyorum. Bizim mesleğimiz, İdris Peygamberimizin mesleğidir” dedi.