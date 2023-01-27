‘Belirtemeyeceğim nedenden dolayı istifa ediyorum’

'Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum’ ifade ederek görevini bıraktı.

İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. Yaklaşık yedi ay önce İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde ''Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum'' ifadelerine yer verdi.