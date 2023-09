’Belek Burcu’ restore edilecek

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi’nde bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede projeye dahil edilen ve Bizans döneminde inşa edildiği tahmin edilen ’Belek Burcu’ temizlik ve kazı çalışmalarının ardından restore edilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi’nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi’nin tahrip olan surları, başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü idaresinde bir firma tarafından kalede 3. üç farklı noktada temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde tarihi kalede bulunan, yapı blokları ve kesim şekilleri ile Bizans döneminin izlerini taşıyan ve zamanla duvarlarının bir kısmı yıkılan ’Belek Burcu’ da restore edilecek. Önemli ölçüde tahrip olan, içi ve çevresi zarar gören burç, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından yapılacak restorasyon sonrası turizme açılarak turizme kazandırılacağı bildirildi.



"Bölgede çok fazla ok ucu bulundu"

Oval planlı bir kubbe ve örtülü şeklinde yöresel taşlarla yapılan, 30 metre yüksekliğinde 5 katlı olan Belek Burcu, Bizans İmparatorluğunun batı sınırlarını gözetlemek ve savunmak amacıyla kullanıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren kazı çalışmalarından sorumlu Arkeolog Musa Yıldırım, "Özellikle kaledeki burçların kullanım amaçları, gözetleme ve savaş sırasında ön koruma statüsündeler. Yaptığımız kazı çalışmaları sırasında da Belek Burcu’na yakın olan kısımlarda çok fazla ok ucu elimize geçti. Muhtemelen savaş sırasında karşıdan atılan okların büyük çoğunluğu bu tarafa doğru geliyordur. Yapı olarak dönem ekleri var. En erken döneminin, yapısal olarak Bizans duvarıyla karşılaştırdığımızda yapı blokları ve kesim şekilleri taşların Bizans dönemi olması çok yüksek. Üzerine zamanla ekler yapılmış önceki dönemde Bizans duvarının üzerinden tonozlu olarak Belek Burcunun içerisine geçen bir yapı var. Zamanla yıkılınca şu an kendini koruyamamış durumda ve arası eksik" dedi.