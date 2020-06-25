Belediyeden o paylaşımlarla ilgili açıklama!

Elazığ Belediyesi’nden açıklama.

Sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarınca deprem sonrası Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşa destek sağlamak adına 3 ay süresince su tüketim bedeli alınmamasına ilişkin ortaya atılan bu döneme ait su tüketiminin faturalandırıldığına dair iddialar gerçek dışıdır.

24 Ocak’ta Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın önerisi çerçevesinde, Belediye Meclisi’nce alınan karar doğrultusunda, 24.01.2020-24.04.2020 tarihleri arasında üç ay süresince meskenlerden (akıllı sayaçlar dahil) aylık 25 ton olmak üzere toplam 75 ton, ticarethanelerden ise aylık 20 ton olmak üzere toplam 60 ton su tüketim ücreti alınmamıştır.

24.04.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen sayaç okuma işlemi sonucunda bu döneme ait faturalandırma yapılmazken, evde bulunmamaları nedeniyle su sayaçlarındaki endeksleri okunamayan vatandaşlar içinde Elazığ Belediyesi’ne başvuruda bulunmaları için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ancak bu süre zarfında su endeksine ilişkin Belediyemize başvurmayan vatandaşlarımız için de yine sosyal belediyecilik ilkemiz çerçevesinde konu Temmuz ayı Belediye Meclis görüşmelerinde gündeme getirilecektir.Vatandaşımıza destek sağlamak adına alınmış bu karara rağmen ortaya atılan iddialar, tamamen haksız ve gerçek dışıdır.