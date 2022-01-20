Belediye personellerine 500 TL ikramiye

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, karla mücadelede çalışan personellerine 500 TL ikramiye vereceğini müjdesini verdi.

Başkan Şerifoğulları; “Karla mücadele çalışmalarında görev alan değerli mesai arkadaşlarım, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına kesintisiz olarak mesai sürdürüyorsunuz. Buna bizzat şahidim. Canla başla yürüttüğünüz çalışmalarınızın ve emeğinizin hiçbir şey karşılığı olamaz.

Memleket sevdalısı bu güçlü ailenin fertleri olan sizlere küçük bir jestimiz var. Karla mücadele ekibimizin her üyesine 500 TL ikramiye emiğinize yüreğinize sağlık” dedi.