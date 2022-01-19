Belediye ekipleri gece de karla mücadelesini sürdürüyor  

Elazığ’da belediye ekipleri, gece saatlerinde de kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Elazığ’da etkisini gösterdi. Teyakkuz halinde bulunan Elazığ Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında çalışma başlattı. Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde işe koyulan ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üst geçit, otobüs durakları ve meydanlarda kar küreme ve solüsyon çalışmaları başlattı. Kar yağışının devam ettiği kentte Elazığ Belediyesi 285 kişilik ekip, 60 adet iş makinesi ve araçlarıyla çalışmalarını aralıksız 7/24 sürdürüyor.