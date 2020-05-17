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  • Belediye Başkanından Vali Kaldırım’a cevap gecikmedi
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Giriş Tarihi : 17-05-2020 15:08   Güncelleme : 17-05-2020 15:08

Belediye Başkanından Vali Kaldırım’a cevap gecikmedi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım videolu meydan okumasına cevap erken geldi.

Belediye Başkanından Vali Kaldırım’a cevap gecikmedi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba'ya meydan okumasının ardından Akbabadan cevap geçikmedi.

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba sosyal medyadan Vali Kaldıram’a cevap şu şekilde oldu;

“Videoda ki formunuz biraz gözümüzü korkutsa da KARAKOÇAN’da sizi bekliyor olacağız...

Sözünüzü unutmadığınıza sevinelim mi üzülelim mi tam bilememekle beraber, biz hazırız ve sizi beklik Sayın Değerli Valim Çetin Oktay Kaldırım”...

z hazırız ve sizi beklik Sayın Değerli Valim Çetin Oktay Kaldmizi beklik Sayın Değerli Valim Çetin Oktay Kaldırım”...

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