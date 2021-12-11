Belediye başkanı makam aracını kendi elleri ile öğrencilere kitap taşıdı

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde okuyan öğrenciler için bin 600 ders kitabını kendi makam aracına doldurup yola çıktı.

Zorlu yollara rağmen sabahın erken saatlerinde aracına binen Başkanı Çadırcı, kitapları kendi elleri ile öğrencilere dağıttı.

Elazığ’ın AK Partili Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Yazıkonak Belediyesi ve Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği bünyesinde bin 600 adet ders kitabı topladı. Toplanan kitaplar, Başkanı Çadırcı, tarafından tek tek makam aracına yerleştirildi. Makam aracına doldurduğu kitaplarla birlikte yola koyulan Başkan Çadırcı, zorlu yolları aşarak Yedisu ilçesine ulaştı. Burada makam aracına yerleştirdiği kitapları çıkaran Başkan Çadırcı, materyalleri öğrencilere kendi elleri ile dağıttı. Öğrencileri okumaya teşvik etmek için böyle bir anlamlı etkinlik yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Hatif Çadırcı, "Amacımız Yedisu ilçemizde okuma seferberliği ilan ederek öğrencilerimizi ders kaynak kitaplarıyla buluşturmaktır. Gelecek günlerde ülkemizi yönlendiren belki de dünyayı yönlendiren öğrencilerimizin iyi bir yerlere gelmelerine katkı sağlamak" dedi.

Yazıkonak Belediye Başkanlığı ve Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği tarafından iş birliği protokolü yaptıklarını ifade eden Başkan Çadırcı, "Yapılan işbirliğinde Bingöl’ün Yedisu ilçesinde öğrencileri okumaya teşvik etmek için bugün burada bin 600 adet ders kaynak kitabını teslim ettik. Amacımız Yedisu ilçemizde okuma seferberliği ilan ederek öğrencilerimizi, ders kaynak kitaplarıyla buluşturmaktır. Gelecek günlerde ülkemizi yönlendiren belki de dünyayı yönlendiren öğrencilerimizin iyi yerlere gelmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Biz cehaleti ancak okumayla yenebilir gelişimi ancak çalışmayla elde edebiliriz. Yolların kış şartlarından dolayı çok tehlikeli olmasından dolayı da kitaplarını kendi özel aracımla getirdim" diye konuştu.