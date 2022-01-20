Belediye başkanı mahsur kaldı

Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca yapılan çalışmalar sonucunda araç çıkartılamadı.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve beraberindeki 2 personelin içerisinde olduğu araç kara saplandı.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve beraberindekiler Karayolları ekipleri ile birlikte Arapgir’e ulaştırıldı. Başkan Uslu’nun geceyi Arapgir öğretmen evinde geçireceği ve ekiplerin gece ilk fırsatta Ağın ilçe merkezi yoluna girerek yolu ulaşıma açacakları bildirildi.

Konuya ilişkin Başkan Uslu yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 2.5 saatten sonra Aracımızı çıkaramadık sabah çaresine bakacağız İnşallah. Bizlere yardımcı olup araçlarına alarak Arapgire ulaştıran, Şubede içmiş oldukları çorbayı bizimle paylaşan, İlgi alakasını bizden esirgemeyen Yüreği ve gönlü güzel Karayolları operatörleri kıymetli kardeşlerime Çok teşekkür ederim, Rabbim tırnağınızı taşa değdirmesin Karayolları Arapgir bölge şefi gece ilk fırsatta Ağın ilçe merkezi yoluna gireceklerini ulaşımın Açılacağını beyan etti. Bizimle beraber Ağın'da görevli iki meslektaşımızla beraber, Şuanda Arapgir öğretmen evinde konaklıyoruz, Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederim Şükranlarımı sunarım” dedi.