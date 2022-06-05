‘Belde sakinlerimizin hem mutlu hem de kederli anlarında yanlarındayız’

Göreve geldiği günden itibaren Yurtbaşı Beldesi’nin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, bir güzel hizmeti daha belde sakinlerinin istifadesine sunuyor.

Beldede 9 adet Taziye Evi yapan Yurtbaşı Belediyesi bir ilki daha hayata geçiriyor. Sosyal Belediyecilik kapsamında vatandaşın her daim yanında olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Taziye Evi’nin tamamlandığını ifade etti.

Yurtbaşı Beldesine değer katan hizmetler bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda Başkan Yasin Yılmaz döneminde hayat bulan belediye hizmet binası, modern yollar, kaldırım ve parke çalışmaları, yeni parklarla belde adeta bir ilçe görünümüne kavuştu.

TAZİYE EVLERİ HAYIRLI OLSUN

Belde sakinlerinin hem mutlu hem de kederli günlerinde yanlarında olduklarını ifade eden Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Beldemizin gelişimine katkı sunmak adına belediye olarak çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bugün Yurtbaşı Beldesi’ne farklı bir gözle bakıldığında bu değişimi çok rahat görebilirsiniz. Yıllarca konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen belediye hizmet binamız belde sakinlerimize hizmet sunuyor. Yine beldemizin girişinden çıkışına kadar tüm yollarımız modern bir görünüme sahip. Hemşerilerimizin yaz aylarında güzel vakit geçirmeleri adına inşa ettiğimiz parklarımız beldemizin görünümüne farklı bir renk kattı. Şimdi de oldukça hayırlı bir hizmeti daha beldemiz sakinlerinin istifadelerine sunuyoruz. Beldemizin 9 mahallesine Taziye Evi inşa ediyoruz. Bu kapsamda hemşerilerimizin hem mutlu hem de kederli günlerinde yanı başlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Elbette göreve geldiğimiz günden bugüne birçok projemizi belde sakinlerimizle buluşturduk. İnşallah kısa bir süre sonra bu hizmetlerimizin toplu açılış törenlerini beldemiz sakinleriyle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Taziye Evlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”