AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığlı genç seçmenlere seslenerek 14 Mayıs Seçimlerinin büyük önem taşıdığını ve gençlerin destekleriyle zaferin yakın olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, 2023 seçimleri için Elazığ’da gençlerin beklediği ve arzu ettiği milletvekili profili olma yolunda adım adım ilerlerken çalışmalarına da bir an olsun ara vermiyor. Özellikle gençlerle olan temaslarını sürdüren Nazırlı, Türkiye’nin çok önemli bir seçime yaklaştığını her fırsatta dile getiriyor.

Nazırlı, seçim çalışmaları kapsamında Namık Kemal İlkokulu Müdürü İlhan Makinist ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Buradan İzzetpaşa Mahallesi’ne geçen Nazırlı, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Adayı Nazırlı, milletin kararının net olduğunu, Türkiye Yüzyılı’nın kısa bir süre sonra başlayacağını söyledi.

Elazığ’daki depremzedelerimizi de unutmayan Nazırlı, Harput Dini İhtisas Merkezi’nde düzenlenen yemek programında depremzedelerle bir araya geldi ve onların Elazığ’a emanet olduklarını vurguladı. Daha sonra Elazığ Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda minik yüzücüler ve aileleri ile bir araya gelen Milletvekili Adayı Nazırlı, vatandaşlar ve gençlerle Türkiye Yüzyılı'ndan beklentilerini konuştu.

Son olarak Salıbaba Mahallesi ve Harput’ta da temaslarda bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulunan Nazırlı, şunları kaydetti: “Elazığ’ımızın umudu, Türkiye’mizin istikbali, kardeşlerim sevgili gençler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Genç kardeşim, bizler Elazığ’ımızda, Harput’umuzda genç yaşlarda Haçlılara karşı cenk meydanlarında çarpışan ve davası uğruna şehit olan Belek Gazi Hikayeleri ile büyümüş vatan sevdalılarıyız. Bizler bir kulağına ezan okunurken diğer kulağına cenknameler ve deyişler okunmuş bir neslin devamıyız. Beklenen gün kapımıza dayanmıştır. Tarihin bize yüklediği misyonu ifa etmenin vakti gelmiştir. Kıymetli genç kardeşlerim, birileri sizlere ne isim takarsa taksın, nasıl tanımlama yaparsa yapsın biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Birileri sizlere ister alfa kuşağı desin ister z kuşağı desin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin sizlere olan güveni, bilmenizi istiyorumki tamdır. Siz, 6 Şubat depremleri sonrası ortaya koyduğunuz gayret ve azimle hepimizin göğsünü kabarttınız. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşim, 14 Mayıs’ta vereceğiniz karara itimadımız tamdır. İnanıyorumki sizlerin bitmez tükenmez enerjisi ile zafer tamamdır. Zafer, gençlerin, zafer yarınlarındır.”