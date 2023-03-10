Bekçilerden yürek ısıtan hareket

Bekçiler, asansör bozuk olunca engelli vatandaşı kucaklarında 3'üncü kata çıkardı.

Elazığ’da asansör arızasından dolayı evine çıkamayan engelli bir vatandaşı bekçiler kucağında çıkardı. O anlar ise yürekleri ısıttı.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmek isteyen engelli vatandaş, binada bulunan asansörün bozuk olmasından dolayı yukarı çıkamadı. O esnada devriye atan bekçiler, evine çıkamayan vatandaşı görerek yardıma koştu. Bekçiler tarafından kucaklanan engelli vatandaş, 3’üncü kattaki evine taşındı. O anlar ise yürekleri ısıttı.